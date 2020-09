Volkswagen hat gestern mit der Fahrtenvermittlungsplattform Uber ein Pilotprojekt zur Nutzung von Elektroautos im Ride-Hailing-Service „Uber Green“ in Berlin gestartet. Zum Einsatz kommen Jahreswagen des VW e-Golf. Ziel ist eine bis zu dreitsellige Zahl an Fahrzeugen. Volkswagen selbst setzt den e-Golf seit zwei Jahren in seinem eigenen Car-Sharing-Service „We share“ ein. (ampnet/jri)