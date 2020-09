Zwölf junge Sportler bekommen den Porsche-Turbo-Award

Im Rahmen der Initiative „Turbo für Talente“ hat Porsche zwölf junge, talentierte und engagierte Sportler geehrt. Bei der Preisverleihung im Museum des Sportwagenherstellers in Stuttgrat wurden die Nachwuchstalente der umliegenden Partnervereine am Unternehmensstandort Zuffenhausen mit dem „Porsche Turbo Award“ in drei Kategorien ausgezeichnet. Die Preisträgerin und Preisträger fielen in der vergangenen Saison durch ihre sportlichen Entwicklungen, ihre schulischen Leistungen oder durch ihr engagiertes und vorbildliches Auftreten innerhalb ihrer Teams und Vereine auf.

Die Partnervereine in der Region Stuttgart sind die Porsche Basketball-Akademie Ludwigsburg, der SC Bietigheim-Bissingen Steelers (Eishockey), der SV Stuttgarter Kickers und die SG Sonnenhof Großaspach (Fußball). Am Standort Leipzig wird die Jugend von RB Leipzig unterstützt. Zur Verstärkung der bundesweiten Förderung ist als jüngster Partner der VfL Borussia Mönchengladbach bei der Entwicklung von Jugendlichen hinzugekommen.



Seit Jahren unterstützt der Sportwagenhersteller die Jugendförderung unter dem Dach „Turbo für Talente“. Bei dem deutschlandweiten Programm geht es zum einen um die Unterstützung von Sportvereinen bei deren Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Sport. Zum anderen um die Förderung von sozialen Aspekten wie die Vermittlung von Werten wie Teamgeist, Fairness und Respekt sowie die Entwicklung von Persönlichkeiten. (ampnet/jri)