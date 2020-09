Der i30 N bekommt ein Doppelkupplungsgetriebe

Hyundai hat den modellgepflegten i30 N in den Startlöchern. Derzeit wird er noch homologiert und kommt im ersten Quartal 2021 zu den Händlern. Neben optischen Veränderungen sind es auch neue Technologien, die in den i30 N Einzug halten. Dazu gehört auch ein erstmals für den Kompaktsportler erhältliches Acht-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe.

LED-Scheinwerfer mit V-förmigen Tagfahrleuchten und der optimierte Kaskadengrill definieren den neuen Look ebenso wie integrierte Lufteinlässe an den Seiten, die Verwirbelungen in den Radkästen reduzieren sollen. Die LED-Rückleuchten wurden überarbeitet und tragen eine neue Lichtsignatur. Der neue i30 N ist in sieben Außenfarben erhältlich, darunter Performance Blue, das exklusiv für Hyundai-N-Modelle erhältlich ist. Zudem sind die Farben Polar White, Engine Red, Sunset Red, Shadow Gray, Dark Knight und Phantom Black verfügbar.



Hyundai liefert den neuen i30 N serienmäßig mit einem beheizten Lenkrad und beheizten Vordersitzen aus. Beide Karosserievarianten des neuen Hyundai i30 N verfügen über sportliche Pedale in Aluminiumoptik und farblich abgesetzte Nähte in Performance Blue. Erstmals erhältlich sind Sicherheitsgurte mit Akzenten in diesem Farbton. Der Innenraum ist in einfarbigem Schwarz mit Sitzen aus Vollleder oder einer Kombination aus Kunstwildleder und Leder gehalten.



Serienmäßig fährt der facegeliftete i30 N mit neu entwickelten 19-Zoll-Schmiederädern vor. Ab Werk rollt der Kompakte nun auf den Hochleistungsreifen Pirelli P Zero. Neben den geschmiedeten 19-Zoll-Leichtmetallrädern reduzieren auch die neuen optionalen N-Sportsitze das Fahrzeuggewicht. Die Monoform-Sportsitze sind 2,2 kg leichter als die Seriensitze. Neu ist das beleuchtete N-Logo auf den integrierten Kopfstützen.



Der neue Hyundai i30 N bietet mit 280 PS (206 kW) und 392 Newtonmetern (Nm) Drehmoment fünf PS mehr Leistung als das Vorgängermodell. Der Neue behält sein maximales Drehmoment zwischen 1950 und 4600 U/min bei und erreicht seine maximale Leistung bei 5200 U/min. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h. Das Facelift beschleunigt in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und damit 0,2 Sekunden schneller als der Vorgänger.



Erstmals können Kunden zwischen einem Sechsgang-Schaltgetriebe und einem neu entwickelten Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe wählen. Dieses verfügt über drei Schaltprogramme, die sich der Fahrsituation - wie etwa auf Rennstrecken - automatisch anpassen. Auch kann für 20 Sekunden die maximale Leistung von Motor und Getriebe herausgeholt werden - inklusive Countdown auf dem Display. Wie bei der vorherigen Generation des i30 N bietet das N-Grin-Control-System dem Kunden die Wahl zwischen fünf verschiedenen Fahrprogrammen.



Am elektronisch geregelten Fahrwerk wurden die Federungs- und Lenksysteme optimiert. Außerdem ist eine elektronisch gesteuerte Differentialsperre an Bord. Von 345 mm auf 360 mm vergrößerte vordere Bremsscheiben erhöhen darüber hinaus die Bremsleistung.



Der autonome Notbremsassistent erkennt nun auch Fußgänger. Der Spurfolgeassistent hält den i30 N in der Mitte der Fahrspur und zugleich einen vorgewählten Abstand zum Vordermann. Im Stop-and-Go-Verkehr bremst und beschleunigt das System selbständig. Der optionale aktive Totwinkelassistent erschwert durch gezielten Bremseingriff einen Spurwechsel, wenn der Fahrer ein von hinten nahendes Fahrzeug übersieht. Das System beinhaltet auch einen Querverkehrskollisionswarner. Ebenfalls an Bord ist das Notrufsystem e-Call.



Die Darstellung der sogenannten „Performance Driving Data“ wurde beim Facelift aktualisiert. Erstmals ist für den i30 N ein 10,25-Zoll-Touchscreen-Navigationssystem inklusive Apple Carplay und Android Auto verfügbar. Das Facelift des Hochleistungsmodells erhält außerdem eine aktualisierte Version von Bluelink mit neuen Funktionen. (ampnet/deg)