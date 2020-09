Detroit Motor Show rückt 2021 vom Sommer in den Herbst

Die North American International Autoshow (NAIAS) wird 2021 in der Herbst verschoben. Die Veranstalter gaben gestern in Detroit bekannt, dass die Show nicht nur von ihrem angestammten Termin vom Januar in der Sommer verschoben wird. Jetzt soll die bisher erste strategische Messe eines Jahres in den Herbst verschoben werden – vom 28. September bis 9. Oktober 2021.

Die NAIAS begibt sich damit in den direkten Wettbewerb mit anderen strategischen Messen wie der IAA in München. Dem Automobilsalon in Paris und der Auto China begeben. Mit einem massiven Aufwand an Marketingkommunikation soll sie dennoch zu einer globalen Messe mit Ausblicken auf die nächste Generation der Mobilität angehoben werden. (ampnet/Sm)