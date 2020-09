Die Top Ten der Woche

Gern hätten wir die 600.000-Abruf-Marke diese Woche übersprungen. Aber es geht nur langsam voran, von 570.000 Abrufe von Fotos, Video und Texte auf 580.000 diese Woche. 269.151Texte wurden in den vergangenen sieben Tagen beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen.

Das waren die Top Ten bei den Texten:



1. Fahrvorstellung E-Rockit: Dieses Pedelec macht auch vor der Autobahn nicht halt

2. Caravan-Salon 2020: Corona beflügelt die Kauflust

3. Interview Silke Bagschik: Mit maximal zehn Clicks zum ID 3

4. Im Rückspiegel: Aus ihm entstand der „Porsche des Ostens“

5. Der Caravan und die Innovation: Vom Kübel zu Da Vinci

6. Wer Ärger vermeiden will, fährt in die Waschanlage

7. Fahrbericht Opel Corsa-e: Alles zu seiner Zeit

8. „Cupra Garage“: Eröffnung mit Extremen

9. Taufe für einen automobilen Meilenstein im Mittellandkanal

10. Die GTÜ steigt mit dem VfB Stuttgart auf



311.717 Fotos und Video lieferte unser Server in der vergangenen Woche an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos lag eines vom E-Rockit vorn, bei den Fotos eines vom Audi SQ7 – vom linken Vorderrad. (ampnet/Sm)