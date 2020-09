Vorschau: Mokka, Mash und mehr

Opel schlägt in der kommenden Woche mit dem Mokka ein neues Kapitel auf. Das komplett neu entwickelte Modell ist das erste Modell der Marke in der neuen Designsprache und wird außerdem auch als reines Elektroauto angeboten. Unter Strom steht auch Volkswagen. Die Wolfsburger haben gerade erst ihren ID 3 auf die Straße gebracht, da steht mit dem ID 4 schon das zweite Modell der neuen Submarke in den Startlöchern.

Echter Sportwagen oder exklusive Limousine? Der Porsche Panamera ist und kann beides: Rennstreckentaugliche Performance und höchsten Reisekomfort. Die zweite Generation des sportlichen Viertürers, seit 2016 auf dem Markt, wurde in ihren Kernkompetenzen weiter geschärft. Und auch bei der Elektromobilität spielt Porsche mit dem Hochvolt-Coupé Taycan in (s)einer ganz eigenen Liga. Neben den beiden Topversionen Turbo und Turbo S rollt nun ein neues, vorläufiges Einstiegsmodell auf die Straße, „nur“ mit maximal 530 PS, dafür aber auch mal eben knapp 78.000 Euro günstiger. Unser Autor Frank Wald hat's ausporbiert.



Mechanisch bodenständig zeigt sich hingegen die Mash X-Ride 650. Die Enduro setzt auf einen klassischen luft-/ölgekühlten Einzylinder und weckt nicht nur optisch Erinnerungen. Wir sprachen aus Anlass der Pressevorstellung mit Deutschland-Geschätfsführerin Heide Porten und Importeur Jan Ykema über die Marke. Retro wird auch bei BMW groß geschrieben, aber noch größer der Motor: Die R 18 fährt mit dem neuen 1,8-Liter-Motor „Big Boxer“ vor. Mächtig ins Zeug legt sich auch Audi mit dem RS 4 Avant. Unser Redaktionsmitglied Dennis Gauert stellt den schnellen Kombi und seine Alltagsqualitäten im Fahrbericht vor.



Das aktuelle Modelljahr des RS 4 Avant erfindet sich nicht neu, sondern bietet mit leichter Nachschärfung Fahrspaß für die, die einen Alleskönner wollen.



