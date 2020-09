Auch im Fabia 1.0 TSI wird automatisch geschaltet

Beim Fabia legt Skoda mit einem Sieben-Gang-DSG nach: Der 1,0 TSI mit 95 PS (70 kW) kommt nun auch in den Genuss des automatisierten Gangwechsels. Ab 18.968 Euro ist er zu haben, die Kombi-Variante kostet 19.651 Euro. Mit Direktschaltgetriebe ist der Fabia in den Ausstattungslinien Ambition, Style und Monte Carlo, sowie als Sondermodell „Drive 125 Best Of“ verfügbar. Der Kombi bekommt optional die Ausstattung Scoutline.

Beim Modell Drive 125 Best Of sparen Kunden bis zu 2000 Euro und haben eine Klimaanlage, Parksensoren vorn und hinten sowie einen adaptiven Abstandsasistenten an Bord. Der Kombi verfügt zusätzlich über einen Spurwechsel- und Ausparkassistenten, sowie Fahrlicht- und Fernlichtassistent inklusive Regensensor. Hier sparen Kunden bis zu 4077 Euro. (ampnet/deg)