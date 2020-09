Finale Erprobung des BMW 128ti in der Eifel: Sportler mit Charakter.

Auf hügeligen Eifel-Straßen rund um die Nürburgring-Nordschleife und natürlich auch direkt auf der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt absolviert derzeit der neue Kompaktsportler BMW 128ti die finale Erprobungsphase mit ausgiebigen Abstimmungsfahrten. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem dynamischen Fahrverhalten der neuen Variante des BMW 1er, die konsequent auf aktive Fahrfreude ausgelegt ist. Das neue Modell kommt im November 2020 auf den Markt.

Der frontangetriebene BMW 128ti positioniert sich direkt unterhalb des Topmodells der BMW 1er Reihe, des BMW M135i xDrive, und nutzt auch dessen neu entwickelten 2,0-Liter-Motor. Im BMW 128ti leistet der Vierzylinder mit BMW TwinPower Turbo Technologie 265 PS (195 kW) und ermöglicht den Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,1 Sekunden.



Der BMW 128ti soll allerdings viel mehr als nur eine neue Motorvariante innerhalb der BMW 1er Reihe sein. So wurden das Fahrwerk und die Lenkung spezifisch abgestimmt, um eine sportliche, auf den Fahrer orientierte Fahrdynamik zu bieten. Damit zielt der neue ausschließlich frontgetriebene Kompaktsportler besonders auf eine junge Zielgruppe.



Der neue BMW 128ti ist serienmäßig mit dem Acht-Gang Steptronic Sport-Getriebe und einem Torsen-Sperrdifferenzial ausgerüstet, das eine bessere Traktion an der Vorderachse ermöglicht. Er verfügt über ein spezifisch abgestimmtes M Sportfahrwerk mit einer Tieferlegung um zehn Millimeter und eine für erhöhte Agilität angepasste BMW Performance Control. Zudem ist der BMW 128ti rund 80 Kilogramm leichter als der allradgetriebene BMW M135i xDrive, von dem er die hoch vorgespannten Stabilisatorlager und die Stabilisatoren übernimmt. Für mehr Fahrspaß sorgt die für den Kunden optional ohne Aufpreis erhältliche Sportbereifung. (ampnet/Sm)