Mercedes Credit Card mit Apple Pay

Die Mercedes-Benz Bank bietet ab sofort Apple Pay mit der Mercedes Credit Card an. Der Dienst ermöglicht einfache, sichere und vertrauliche Zahlungen mit iPhone, Apple Watch, iPad und Mac. Bei der Bezahlung per Kreditkarte mit Apple Pay werden die Kartennummern weder auf dem Gerät noch auf Apple-Servern gespeichert. Jede Transaktion wird mit einem einmaligen Sicherheitscode autorisiert. Einkäufe können kontaktlos im Einzelhandel sowie digital in Apps und auf Webseiten bezahlt werden. (ampnet/Sm)