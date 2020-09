Die GTÜ steigt mit dem VfB Stuttgart auf

Die Gesellschaft für technische Überwachung (GTÜ) baut ihre Werbepartnerschaft mit dem VfB Stuttgart aus. Der Traditionsverein bestreitet am Sonnabend sein erstes Heimspiel nach dem Wiederaufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga. Damit beginnt auch die neue Kooperation. Deutschlands größte amtliche Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger ist in der laufenden Saison 2020/21 bei sämtlichen Heimspielen der Stuttgarter mit Werbung im Stadion vertreten.

Für die kommenden Spielzeiten gibt es bereits eine Option zur Verlängerung der Partnerschaft und ihre mögliche Erweiterung. Schon seit Beginn der Rückrunde der Zweiten Bundesliga im vergangenen Jahr ist die GTÜ bei Heimspielen des VfB Stuttgart mit Werbung dabei. (ampnet/jri)