Benzin im Saarland am günstigsten

Die regionalen Unterschiede bei den Kraftstoffpreisen in Deutschland haben sich wieder vergrößert. Dies zeigt der aktuelle Vergleich des ADAC. Benzin ist derzeit im Saarland am günstigsten. Dort kostet ein Liter Super E10 durchschnittlich 1,232 Euro und damit 7,1 Cent weniger als in Bremen, wo Super E10 am teuersten ist. Noch im August lag der mittlere Preisunterschied zwischen billigstem und teuerstem Bundesland bei 4,4 Cent je Liter.

Diesel ist mit durchschnittlich 1,050 Euro je Liter in Mecklenburg-Vorpommern am günstigsten. In Thüringen, dem teuersten Bundesland, müssen Autofahrer mit 1,090 Euro je Liter vier Cent mehr bezahlen. Auffällig ist, dass man im Stadtstaat Bremen besonders teuer tankt. Auch Diesel ist hier mit durchschnittlich 1,089 Euro je Liter nur unwesentlich billiger als in Thüringen. Traditionell sind die Kraftstoffpreise in Stadtstaaten eher günstig.



In der aktuellen Untersuchung hat der ADAC am Dienstag um 11 Uhr die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und den Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme dar. (ampnet/jri)