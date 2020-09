Beim Skoda Octavia geht es Schlag auf Schlag

Beim Skoda Octavia geht es bei der Ausweitung des Motorenprogramms Schlag auf Schlag. Nach dem Plug-in-Hybrid RS iV kann ab sofort auch der G-Tec mit 130 PS (96 kW) starkem Erdgasantrieb bestellt werden. Das Fahrzeug, das auch als Combi lieferbar ist, startet bei 30.276 Euro und ist in zwei Ausstattungsstufen sowie vorab als Sondermodell „First Edition“ mit Preisvorteil erhältlich.

Der 1,5-Liter-Motor ist an ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Durch die sauberere Verbrennung sinken die CO2-Emissionen im Erdgasbetrieb um rund 25 Prozent gegenüber dem Benzinbetrieb, außerdem fallen deutlich weniger Stickoxide (NOx) und keine Rußpartikel an.



Mit den 17,3 Kilogramm Erdgas aus den drei CNG-Tanks (Compressed Natural Gas) vor und hinter der Hinterachse kommt der Octavia G-Tec bis zu 500 Kilometer weit. Als eiserne Reserve können noch neun Liter Benzin mitgeführt werden, die für bis zu 190 weitere Kilometer reichen. Das Kofferraumvolumen der Limousine beträgt 455 Liter, beim Octavia Combi G-Tec sind es 495 Liter. Eine spezifische Ansicht des Virtual Cockpit und eine Plakette am Heck kennzeichnen die CNG-Version der beliebtesten Skoda-Baureihe. (ampnet/jri)