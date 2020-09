Vorschau: Wir docken an und heben ab

Kaum noch ein Hersteller ohne Elektrifizierung: Guido Borck dockt mit dem RAV4 an der Steckdose an. Durch die Möglichkeit, externen Strom zu tanken soll das kompakte SUV als Plug-in-Hybrid rein elektrisch bis zu 75 Kilometer weit kommen. Viermal soweit schafft es der Corsa-e, der gleich ganz auf den klassischen Benzinmotor verzichtet. Peter Schwerdtmann stellt den ersten vollelektrischen Kleinwagen aus deutscher Produktion im Fahrbericht vor.

Auch Jeep schickt seine ersten Autos zum Auftanken an die Steckdose: Walther Wuttke hat sich den Renegade 4xe und Compass 4xe einmal angeschaut. Davor fand er noch Zeit mit dem Goodyear Blimp abzuheben. Mit der Rückkehr seines Zeppelins nach Europa will der Reifenhersteller auf sein Motorsportengagement aufmerksam machen. Auch Touristen können mit in die Luft gehen.



Bodenständig und ganz ohne zusätzlichen Saft aus der Steckdose gibt sich der BMW M 135i mit quer vor der Vorderachse eingebautem Zwei-Liter-Motor, 306 PS und Allradantrieb. Redaktionsmitglied Dennis Gauert hat für uns in seinem Fahrbericht den Spaßfaktor geprüft. Auch Audi setzt vor allem auf Leistung und präsentiert gleich drei S-Modelle: S3 Sportback, SQ7 und SQ8 TFSI.



Darüber hinaus versorgen wir Sie wieder wie gewohnt tagesaktuell mit weiteren Nachrichten aus der Fahrzeugindustrie und der Welt der Mobilität. (ampnet/jri)