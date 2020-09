Katharina Rath ist HR-Vorständin bei Schenker

Katharina Rath (47) wird zum 1. Dezember Personalvorständin bei Schenker. Zuvor arbeitete sie knapp 20 Jahre in verschiedenen Positionen bei Continental - zuletzt als Personalvize und Mitglied des Automotive Boards. Rath absolvierte ihr Diplom in Psychologie an der Universität Regensburg. Sie folgt auf Thomas Schulz, der das Unternehmen nach acht Jahren als Personalvorstand zum regulären Ende des Bestellungszeitraums verlässt. (ampnet/deg)