1200 Azubis starten bei BMW

BMW heißt 1200 Auszubildende in über 30 Berufen willkommen. Zum Ausbildungsstart sind Mundschutz und Laptop die bereit gestellten Begleiter mit denen die Azubis in diesem Jahr beginnen. Die Willkommensgruppen wurden in kleiner Gruppen gelegt, die Begrüßung findet überwiegend digital per Videoübertragung statt. In München wurden 85 Azubis von Oberbürgermeister Dieter Reiter sowie Personalvorständin Ilka Horstmeier und Niederlassungsleiter Bernd Döpke begrüßt.

Acht verschiedene Ausbildungsberufe werden allein in der Niederlassung München angeboten. Die meisten Berufseinsteiger absolvieren eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker. Speziell auf das Themenfeld Elektromobilität zahlt der Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker System- und Hochvolttechnik ein. Auf diese Weise lernen die Jugendlichen früh mit zukunftsweisenden Technologien zu arbeiten und sind optimal auf neue Herausforderungen vorbereitet.



In den Werken und der Zentrale wird zusätzlich zur Berufsausbildung auch das duale Studium angeboten. In diesem Jahr kommen zwei neue Bachelor-Studiengänge dazu: Industrie 4.0 Informatik sowie Künstliche Intelligenz, beide im Verbund mit der Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Angehende Abiturienten können sich ab dem 1. Oktober 2020 für die dualen Studiengänge (außer IT) im Jahr 2021 bewerben. (ampnet/deg)