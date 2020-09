Toyotas hat den Land Cruiser fürs All

Das bemannte Mondfahrzeug, das Toyota derzeit zusammen mit der japanischen Weltraumagentur Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency) entwickelt, trägt künftig den Spitznamen „Lunar Cruiser“. Mit der Anlehnung an die erfolgreiche Offroad-Modellreihe Land Cruiser signalisiert Toyota Zuverlässigkeit und einen vielseitigen Einsatzbereich. Den Antrieb des Lunar Cruiser erledigt die gleiche Brennstoffzellentechnologie, die auch den Toyota Mirai bewegt.

In diesem Jahr arbeiten Toyota und Jaxa an der gemeinsamen Herstellung von Testteilen für alle technologischen Bestandteile sowie am Rover-Prototyp selbst. Zu den Arbeiten zählen beispielsweise Simulationen zu Leistungs- und Wärmeverlusten beim Fahren, die Herstellung und Bewertung der speziellen Reifen sowie die Nutzung von virtuellen und physischen Modellen in Originalgröße, um das Kabinen-Layout und die Anordnung der Ausrüstung einschätzen zu können. (ampnet/deg)