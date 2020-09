Toyota unterstützt Sportvereinigung für Behinderte

Der japanische Automobilhersteller unterstützt die Special Olympics (SOD) nun auch in Deutschland. Bei der Vereinigung handelt es sich um die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit wird durch gemeinsame Online-Aktionen vorangetrieben. SOD wird außerdem in die hauseigene Crowdfunding-Plattform Toyota-Crowd eingebunden.

Kommende Veranstaltungen von Special Olympics Deutschland, an denen sich auch Toyota beteiligen wird, sind die Landesspiele 2021, die Nationalen Sommerspiele 2022 sowie die Special Olympics World Games Berlin 2023. (ampnet/deg)