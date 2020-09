Guillermo Fadda leitet Seat-Vertrieb

Guillermo Fadda wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 neuer Vertriebsleiter für Europa bei Seat. Der seit 1995 für den Volkswagen-Konzern tätige Manager ist aktuell Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Volkswagen Group Argentina. In seiner Funktion berichtet er an den Vetriebs- und Marketingvorstand Wayne Griffiths.

Guillermo Fadda hat Betriebswirtschaft studiert und mit einem MBA-Abschluss der spanischen Hochschule Eseade abgeschlossen. Seit seinem Einstieg bei der Marke Audi in Spanien im Jahr 1995 ist er für den Volkswagen-Konzern tätig. Dort bekleidete er verschiedene Funktionen als Audi-Marketingleiter in Italien und Spanien. 2013 wurde er zum Managing Director bei Audi ernannt. 2018 rückte er in den Vorstand für Vertrieb und Marketing der Volkswagen Group Argentina vor. (ampnet/deg)