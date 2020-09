Trinkwasser-Projekt beim Lexus-Design-Award gekürt

Die kenianischen Designer von Belltower sind die Gewinner des Lexus-Design-Award 2020. Ihr Beitrag „Open Source Communities“ wurde unter insgesamt 2042 Einreichungen aus 79 Ländern ausgewählt. Der Gewinnerbeitrag beschäftigt sich mit einer Herausforderung, nachhaltigen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu schaffen. Das Projekt beinhaltet nicht nur ein Instrument für das Sammeln und Speichern von Regenwasser als sicheres Trinkwasser, sondern auch einen Finanzplan für die Umsetzung.

Vor dem Hintergrund der besonderen Umstände hat Lexus in diesem Jahr erstmals eine virtuelle Jury ins Leben gerufen. Vor der Bekanntgabe des Gewinners hatten alle sechs Finalisten den renommierten Juroren erklärt, wie sie eine bessere Zukunft schaffen wollen. Auch die vier Mentoren, die die Finalisten sechs Monate lang begleitet hatten, waren beim großen Finale des diesjährigen Designwettbewerbs dabei.



Vorgestellt wurden neben dem Siegerbeitrag auch die Werke „Biocraft“, ein Biopolymer-Filter aus natürlichen, ökologischen Materialien, der Kohlenstoffverbindungen und andere Schadstoffe aus der Luft filtert, sowie „Feltscape“, eine atmende Wolke aus Filz und recyceltem Bio-Kunstoff, die zu einer ruhigeren Atmung animiert.



„Flash Pak“ ist ein intelligenter Überlebensapparat, der wie eine Rettungsweste funktioniert und bei einer Sturzflut mit Hilfe von Leuchten in Sicherheit führt. Das Werk „L.I.C.K.“ ist ein tragbarer Körperreiniger für Menschen, die sich nicht selbstständig waschen können. Die Oberfläche ähnelt der Zunge einer Katze und ist mit U-förmigen Hohlräumen und unterschiedlichen Härtegraden bestückt. „Pursewit“ ist eine Nähmaschine, die speziell für Sehbehinderte konzipiert wurde.



Die Gewinnertrophäe wurde von Hideki Yoshimoto entworfen, der den Lexus Design Award 2013 gewann und heute als etablierter Designer in London arbeitet. Die Bewerbungen für den Lexus-Design-Award 2021 sind noch bis zum 11. Oktober 2020 möglich. (ampnet/deg)