Czarnetzki berichtet an VW Financial Services

Frank-Michael Czarnetzki (52) verantwortet ab heute das Truck-&-Bus-Geschäft bei der 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG. Er berichtet in seiner neuen Funktion an Jens Legenbauer, Sprecher der Geschäftsführung von Volkswagen Leasing. Diese Maßnahme ist eine Folge der Verschmelzung von MAN Financial Services mit Volkswagen Leasing.

Der gebürtige Braunschweiger Czarnetzki leitet seit dem 1. Januar 2018 als Vorsitzender der Geschäftsführung die MAN Financial Services GmbH in München. Zuvor hatte er zahlreiche internationale Führungspositionen für Volkswagen Financial Services inne. Frank-Michael Czarnetzki ist gelernter Bankkaufmann und besitzt einen Bachelor of Economics der Frankfurt School of Finance & Management. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. (ampnet/deg)