Fahrradklima-Test 2020 startet morgen

Am Dienstag, 1. September 2020, startet eine Online-Umfrage zum ADFC-Fahrradklima-Test 2020. Alle zwei Jahre fragt der Fahrradclub mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) Radfahrer in ganz Deutschland, wie es um die Fahrradfreundlichkeit ihrer Städte und Gemeinden bestellt ist. Der diesjährige Themenschwerpunkt ist das Radfahren in Zeiten von Corona.

„Uns interessiert sehr, wie die Neuaufsteiger das Radfahren wahrnehmen. Macht es Spaß? Ist es Stress? Was muss verbessert werden? Die Einschätzungen der routinierten Radfahrerinnen und Radfahrer sind natürlich genauso wichtig“, sagt Rebecca Peters, stellvertretende ADFC-Bundesvorsitzende. (ampnet/Sm)