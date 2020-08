ZF produziert Ibeo-Lidar für den Great Wall Wey

Ibeo Automotive Systems aus Hamburg hat ZF mit der Produktion ihres Lidar-Systems „ibeoNEXT“ beauftragt. Erste Chargen werden ab Oktober 2020 weltweit an Partner und Kunden ausgeliefert – darunter der chinesische Hersteller Great Wall Motor, der Ibeo Next in seinem Premium-SUV Wey ab 2022 in Serie einsetzt. Mit ihm soll dann automatisiertes Fahren nach Stufe 3 möglich sein. Der Fahrer darf das Lenkrad loslassen, muss aber jederzeit eingreifen können.

Der Ibeo-Sensor basiert auf einer neuartigen Photonen-Lasermesstechnik und kommt ohne bewegliche Teile aus, was ihn robuster gegenüber Umwelteinflüssen und Erschütterungen macht. Durch das parallele Verarbeiten vieler Laserimpulse generiert der Sensor quasi in Echtzeit ein hochauflösendes 3-D-Modell seiner Umgebung, das Leitplanken und Fahrbahnmarkierungen ebenso erkennen soll wie Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger sowie deren Position und Bewegung. Lidar ist ein radarähnliches Verfahren, bei dem statt Radiowellen Laserstrahlen zur Umfelderfassung benutzt werden.



ZF ist zu 40 Prozent an Ibeo beteiligt und fertigt das Lidar-System am französischen Standort Plouzané. (ampnet/jri)