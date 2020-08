Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Im August hatten unsere Special interest-Seiten rund 235.000 Leser. Dafür gingen die Abruf- und Downloadzahlen doch nicht durch die 600.000-Abfragen-Decke, wie es vor einer Woche denkbar war. Insgesamt wurden 194.760 Texte abgerufen oder heruntergeladen. Die Zahl der Downloads bei den Fotos und Videos erreichte 163.356.

Das waren die Top Ten bei den Texten:



1. Wohnmobil-Stellplätze: Land in Sicht

2. Fahrbericht Opel Zafira Life Tourer: Der Vetter aus Frankreich

3. Blechmann R 18: Neuer Look für den Big Boxer

4. En miniature: Porsche 911 Turbo im Magnus-Walker-Design

5. Fahrbericht Mercedes-Benz Marco Polo: Fernweh gratis ab Werk

6. Bis zum „Morgengrauen“: Mutig, schnell und fast sensationell

7. Polestar holt das Autohaus in die Innenstadt zurück

8. Der Diesel muss beim VW Sharan dran glauben

9. Caravan-Salon 2020: Dieses Bett ist eine Insel

10. Die Koreaner bringen Kia das Segeln bei



163.356 Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen von unserem Server als Downloads an unsere Kunden ausgeliefert. Bei den Fotos lag eines vom Opel Zafira L Tourer vorn, bei den Videos das Footage vom Porsche Panamera 4S E-Hybrid. (ampnet/Sm)