Aston Martin DB5: Der 48 km/h schnelle Junior für den Nachwuchs

Aston Martin hat zusammen mit The Little Car Company einen DB5 in zwei Drittel der Originalgröße entworfen. Der drei Meter lange und 1,10 Meter breite DB5 Junior wurde anhand von Werksunterlagen gebaut und richtet sich vor allem an den Nachwuchs von Aston-Martin-Fahrern. Das nicht mehr klein zu nennende Elektroauto wiegt rund 270 Kiligramm, verfügt über fast sieben PS (5 kW) Leistung und Hinterradantrieb. Damit ist der Junior rund 48 km/h schnell.

Passend zum Einsatzweck wurde als Vorbild das Cabrio gewählt. Das Cockpit mit Batterie- und Motortemperaturanzeige wurde den originalen Smith-Instrumenten nachempfunden. Es gibt Scheibenbremsen, Federung, Licht inklusive Bremsleuchten und Blinker sowie einen Rückspiegel und Lederausstattung. Auch eine hydraulische Handbremse ist an Bord.



Der Junior verfügt über drei Fahreinstellungen, wobei der „Novizen“-Mode die Leistung auf 1,3 PS (1 kW) und die Höchstgeschwindigkeit auf 19 km/h begrenzt. Wer mehr als den 48-km/h-„Expert“-Mode möchte, der kann zum „Race“-Mode greifen und sich mit Fahrern anderer Little-Car-Company-Modellen auf speziellen Strecken messen – oder den Aston Martin DB5 Vantage Junior bestellen, der mit Karbonkarosserie und stolzen 13,4 PS (10 kW) daherkommt. Über dessen Topspeed schweigt sich Aston Martin noch aus. Als Reichweiten werden 16 bis 32 Kilometer bzw. bis 64 Kilometer (Vantage) angegeben.



Die Preise für die außergewöhnlichen Modelle betragen umgerechnet rund 39.000 Euro bzw. 50.000 Euro. Die länderspezifischen Steuern kommen dann noch oben drauf. (ampnet/jri)