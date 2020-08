PSA produziert chirurgische Masken

Corona ist noch nicht vorbei. Im Gegenteil: Die Pandemie breitet sich in Europa wieder weiter aus. PSA hat nun damit begonnen, am Standort Mulhouse chirurgische Masken des Typs 1 zu produzieren und dafür eine Million Euro bereitgestellt. Ziel ist es, den Bedarf aller Mitarbeiter zu decken und zugleich regelmäßig Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen zu ermöglichen.

Die installierte Fertigungslinie basiert auf französischer Technologie und verfügt über eine Kapazität von 12.000 Masken pro Stunde. Zwölf Mitarbeiter wurden geschult, um eine jährliche Produktion von bis zu 70 Millionen Masken sicherzustellen und damit die Lieferunabhängigkeit des Autokonzerns zu gewährleisten. Die Maßnahme war bereits im April auf dem vorläufigen Höhepunkt der Corona-Krise beschlossen worden. (ampnet/jri)



