Skoda montiert das 13-millionste Getriebe

Skoda hat heute das 13-millionste Getriebe der aktuellen Generation gefertigt. Derzeit produziert der tschechische Automobilhersteller in seinem Stammwerk in Mladá Boleslav für den Volkswagen-Konzern die Getriebetypen MQ/SQ100 und MQ200 sowie am Standort Vrchlabí das Direktschaltgetriebe DQ200. Sie werden neben verschiedenen Skoda-Modellen auch in Fahrzeugen anderer VW-Konzernmarken eingebaut. Der Tagesausstoß beträgt insgesamt rund 4800 Einheiten. (ampnet/jri)