Lohwasser und Storck leiten gemeinsam

Stefan Lohwasser übernimmt als Gesellschafter bei Storck Bicycles. Lohwasser übernimmt 25 Prozent der Unternehmensanteile vom strategischen Partner Decathlon und 25 Prozent der Unternehmensanteile von Mehrheitsgesellschafter Markus Storck. Damit sind beide gleichberechtigte Partner. Durch die hälftig geteilten Anteile bleibt Storck ein familiengeführtes Unternehmen. Auch der bisherige Gesellschafter Decathlon bleibt dem Unternehmen als strategischer Vertriebspartner erhalten.

Stefan Lohwasser verfügt über eine langjährige Finanz- und Vertriebsexpertise in der Wirtschaft. Als Gesellschafter und Vorstand von B&O Service mit 1800 Mitarbeitern verantwortete er ein Umsatzvolumen von etwa 200 Millionen Euro. Parallel zu seiner beruflichen Karriere zieht sich aber auch der Radsport wie ein roter Faden durch sein Leben.



Bereits mit acht Jahren begann er Radrennen zu fahren. Im Laufe seiner sportlichen Karriere etablierte er sich erfolgreich in allen Amateurklassen. Im Anschluss widmete sich Lohwasser auch kurzzeitig dem Triathlon. Inzwischen hat er sich aus dem aktiven Leistungssport zurückgezogen und legt seinen Fokus nun auf das unternehmerische Geschehen.



2019 gründete Lohwasser „Cycling Friends“. Das Unternehmen mit Sitz in Südafrika bietet neben einem professionellen Bike Store, einem Verleih für hochwertige Rennräder und Mountainbikes und einem Bike Café auch spezialisierte Radreisen an. Während der intensiven Gründungsphase für Cycling Friends lernten sich Lohwasser und Storck kennen.