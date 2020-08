En miniature: Porsche 911 Turbo im Magnus-Walker-Design

Magnus Walker: Der exzentrische Selfmade-Man gilt als einer der außergewöhnlichsten Porsche-Fans der Welt und seine 911er-Sammlung ist so einzigartig wie er selbst. Schuco widmet ihm einen Porsche 911 Turbo (1975) als Miniaturmodell – in einer limitierten Edition im exklusiven Magnus-Walker-Design. Die Stückzahl dieser besonderen Modellautos im Maßstab 1:64 ist limitiert. Die Karosserie und das Chassis des Typ-930-Modells sind aus Metall gefertigt.

Bereits als Schüler packte Magnus Walker das Porsche-Fieber, doch ein 911 schien dem Briten unerreichbar zu sein. Heute besitzt er in einer alten Fabrik in Los Angeles eine der erstaunlichsten Porsche-Sammlungen der Welt. Zu seinem 50. Geburtstag veröffentlichte er die Autobiografie „Urban Outlaw“. Das Buch trägt den Untertitel „Dirt Don't Slow You Down“. Und dieser Spruch sowie ein Foto des langhaarigen und -bärtigen Autoenthusiasten schmücken auch die Box, in der der kleine Schuco-Porsche zum Preis von 14,90 Euro ausgeliefert wird. (ampnet/jri)