Zweiter Bikertag in Einbeck

Der PS-Speicher im niedersächsischen Einbeck verantsaltet am nächsten Sonnabend seinen zweiten Bikertag. Er findet zwischen 11 Uhr und 17 Uhr statt. E-Motorrad-Weltmeister Anton „Toni“ Mang wird an diesem Tag auch die neue Zweiradausstellung mit über 800 Exponaten einweihen und zwischen 12.30 und 13 Uhr auch Autogramme geben.

Anders als im vergangenen Jahr treffen sich die Motorradfahrer diesmal nicht am PS-Speicher, sondern am Besucherzentrum des neuen „PS.Depot Kleinwagen“ (Altendorfer Tor 3, Zufahrt über die Schusterstraße). Alle Besucher, die einen Bikertag-Pin für fünf Euro erwerben, erhalten Eintritt in das neue Zweirad-Depot. Ein Teil des Eintrittspreises wird zugunsten der „Planken Party“ gespendet, einer Aktion zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Motorradfahrer.



Während des gesamten Tages gelten die Corona-Regelungen. (ampnet/jrI)