Hamburg will bis zu 530 Elektrobusse kaufen

Die Hamburger Hochbahn AG will in den nächsten fünf Jahren bis zu 530 Elektrobusse kaufen. Sie sollen bei Daimler, Solaris und MAN bestellt werden. Es handelt sich bei den Fahrzeugen um Solo- und um Gelenkbusse. Für MAN ist es der erste Auftrag aus Hamburg, die anderen beiden Hersteller haben bereits E-Busse an die HHA geliefert.

Erst Anfang des Monats hatte das Verkehrsunternehmen die Lieferung von 50 Wasssertoffbussen für die kommenden fünf Jahre ausgeschrieben. (ampnet/jri)