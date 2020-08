Video-Mitfahrt bei Panamera-Rekord auf der Nordschleife

Porsche hatte am Donnerstag vergangener Woche mit dem noch nicht auf dem Markt erhältlichen neuen Panamera einen Rekord aufgestellt. Jetzt liegt ein Video vor, aus der Perspektive des Testfahrers Lars Kern und mit allen Daten. Der Rekord für die volle Runde durch die „Grüne Hölle“ mit einem leicht getarnten Serienfahrzeug liegt nun bei exakt 7:29,81 Minuten. In der offiziellen Rangliste der Nürburgring GmbH wird diese von einem Notar beglaubigte Zeit als neuer Rekord in der Kategorie „Oberklasse“ geführt. (ampnet/Sm)