Lexus LC lässt die Sonne untergehen

Lexus bietet den LC in einer neuen auffälligen Lackierung namens „Sunsetorange“ (Sonnenuntergangs-Orange) an. Sie ist sowohl für das Coupé als auch für das Cabrio erhältlich. Sie ist mit den Lederausstattungen in Samtschwarz und Bahiabraun kombinieren. Das Verdeck des LC Cabriolet ist dabei in Schwarz ausgeführt, in Verbindung mit dem Leder-Interieur in Bahiabraun ist es auch in Beige erhältlich.

Das Sunsetorange ist eine von über 30 verschiedenen Farben der Lexus-Modellpalette und Resultat einer zweijährigen Entwicklungszeit, bei der Designer, Labortechniker, Tonmodellierer, Ingenieure und Lackierer Hand in Hand gearbeitet haben. Mehrere Lackschichten – darunter zwei verschiedene Basisschichten mit besonders hoher Sättigung sowie eine zusätzliche Glanzschicht – erzeugen eine große Farbtiefe.



Ist ein neuer Farbton gefunden, wird er erst einmal auf gebogenen Testplatten aufgebracht, die die Konturen einer Karosserie nachahmen. Danach werden sie in Umgebungen mit unterschiedlicher Beleuchtung begutachtet, bewertet und kontinuierlich weiterentwickelt, bis das perfekte Ergebnis gefunden ist. Denn ein Farbton, der im sommerlichen Morgengrauen schillernd glänzt, kann möglicherweise im Kunstlicht eines Ausstellungsraums zu langweilig wirken.

Zudem müssen die Designer lernen, mit ihren persönlichen Vorlieben und Launen umzugehen: „Das Merkwürdige an Farben ist, dass sich die Wahrnehmung ständig ändern kann: zum Beispiel je nach Jahreszeit, wie man sich gerade fühlt oder welche Trends man beobachtet“, sagt Megumi Suzuki, eine der erfahrensten Farbdesignerinnen bei Lexus. (ampnet/jri)