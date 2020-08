Pascal Wehrlein wechselt zu Porsche

Pascal Wehrlein (25) wird in der kommenden Formel-E-Saison Stammfahrer von Porsche sein. Er ersetzt Neel Jani und fährt im Team mit André Lotterer. Wehrlein hat in der vollelektrischen Rennserie bislang 17 Rennen absolviert. Dabei sammelte er 72 Punkte, holte eine Pole Position und sicherte sich beim Santiago-E-Prix in seiner Debütsaison 2018/19 als Zweitplatzierter einen Podiumsplatz. Zuvor hatte der gebürtige Sigmaringer bereits in anderen internationalen Rennserien Erfolge gefeiert. In der Formel E war er zuletzt für Mahindra am Start gewesen. (ampnet/jri)