Mit einem Punkt Vorsprung „I-Pace eTrophy“-Champion

Simon Evans hat die „Jaguar I-Pace eTrophy“ 2019/2020 gewonnen. Dem Neuseeländer vom Team Asia New Zealand reichte nach einem Hattrick ein zweiter Platz beim siebten Rennen, um mit einem Punkt Vorsprung vor seinem Erzrivalen Sergio Jimenez den Titelgewinn einzufahren. Die Rennen des ersten Markenpokals mit rein elektrischen und seriennahen Tourenwagen wurden im Rahmen der Formel E in Berlin an neun Tagen ausgetragen. Simon Evans ist der ältere Bruder von Jaguar-Formel-E-Pilot Mitch Evans. (ampnet/jri)