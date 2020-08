Fuso e-Canter Sensor Collect folgt dem Bediener

Fuso, die japanische Nutzfahrzeug-Tochter von Daimler, hat bei einer Veranstaltung am Hauptsitz in Kawasaki einen vollelektrischen und von außen steuerbaren Müllwagen vorgestellt. Der vollelektrische e-Canter Sensor Collect ist ein Konzeptfahrzeug, das sich von außen durch eine begleitende Person aus der Distanz steuern lässt. Der mit Lidar, Ultraschallsensoren und hochpräzisem GPS ausgestattete Lkw kann fernübertragene Befehle sicher ausführen, indem er Personen oder Objekte in seiner Umgebung erkennt. Zu diesen Befehlen gehört es, dem Bediener zu folgen, Hindernissen auszuweichen und sofort anzuhalten, wenn eine Person oder ein Gegenstand in die Nähe des Fahrzeugs kommt. (ampnet/jri)