DS hat sich vorzeitig beide Weltmeisterschaftstitel in der Formel E gesichert. Im neunten Saisonlauf, und damit zwei Rennen vor Saisonende, genügte Antonio Felix Da Costa ein zweiter Rang hinter seinem Teamkollegen Jean-Éric Vergne, um die Fahrerwertung für sich zu entscheiden. Als amtierender Weltmeister verteidigte das Team Techeetah am Wochenende in Berlin auch den Titel in der Konstrukteurswertung für DS Automobiles. (ampnet/jri)