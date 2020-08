Storck-Marketing mit junger Doppelspitze

Annika Strölin und Ravn Sander (beide 23) übernehmen als Doppelspitze das Marketing und die Pressearbeit beim Fahrradhersteller Storck. Sie lösen den bisherigen Head of Marketing, Mario Kuban, ab, der sich mit einem Branchenwechsel einer neuen beruflichen Aufgabe stellt.

Annika Strölin hat im vergangenen Jahr ihr duales Bachelorstudium im Studiengang Sportmanagement an der DHBW Stuttgart abgeschlossen. Sie widmet sich nicht nur privat dem Radsport, sondern hat sich im Rahmen ihres dualen Studiums beim Radreiseveranstalter Easy-Tours auch beruflich damit befasst.



Ravn Sander hat im Februar sein Bachelorstudium im Studiengang Sport-, Event- und Medienmanagement an der Hochschule Mittweida beendet. Er arbeitete zuvor am Projekt „Sterne des Sports“ für die Deutsche Sport Marketing, der Vermarktungsagentur des DOSB. (ampnet/jri)