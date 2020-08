Citroën e-Jumpy kann bestellt werden

Citroën gibt den e-Jumpy zur Bestellung frei. Die ersten Auslieferungen sollen im Oktober erfolgen. Die Preise beginnen bei 34.690 Euro (ohne Mehrwertsteuer) – wird die erhöhte Umweltprämie abgezogen, verringert sich dieser Betrag um 9000 Euro. Lieferbar sind Versionen mit 50-kWh-Batterie und einer Reichweite bis maximal 230 Kilometer sowie mit 75-kWh-Akku und einer Normreichweite von bis zu 330 Kilometern.

Der Citroën e-Jumpy ist in drei Längenversionen sowie auf Wunsch bei bis zu 1000 Kilogramm Zuglast auch mit einer Anhängerkupplung lieferbar. In allen drei Fahrmodi ist die Höchstgeschwindigkeit des 136-PS-Motors (100 kW) mit seinen 260 Newtonmetern Drehmoment auf 130 km/h gegrenzt.



Für eine Schnellladung nennt Citroën je nach Batteriegröße 30 bis 45 Minuten. An einem 7,4-kW-Ladeanschluss lässt sich die leere Batterie in weniger als acht Stunden wieder vollständig aufladen. Natürlich kann der e-Jumpy auch an eine gewöhnliche Haushaltssteckdose angeschlossen werden. (ampnet/jri)