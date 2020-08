80.000 Quadratmeter mehr für Ersatzteile

Pünktlich zum 30-jährigen Bestehen hat Mercedes-Benz am After-Sales-Standort in Germersheim eine Lagererweiterung für das Global Logistics Center in Betrieb genommen. Der neue Komplex umfasst 80.000 Quadratmeter Lagerfläche. Das zentrale Element der neuen Halle ist ein 40 Meter hohes Hochregallager für Mittel- und Sperrigteile. Ergänzt wird es durch ein zwölf Meter hohes Mittelteile-Kommissionierlager. Technologien wie eine Elektrobodenbahn sorgen für eine schnelle Aus- und Einlagerung von Komponenten. Die Einlagerung des Materials erfolgt vollautomatisch über die Fördertechnikanbindung mit einer Kombination aus Kettenförderer, Hebe- und Elektropalettenbahn direkt ins Hochregallager.

Für die Erweiterung und Modernisierung des Zentrallagers wurden rund 100 Millionen Euro investiert. Der Standort beliefert die Großhandelsstufe des Konzerns in Europa und Übersee. Über 150 Länder werden von hier aus mit Teilen und Zubehör für Nutzfahrzeuge und Pkw der Marken Mercedes-Benz, Smart und Fuso versorgt. Insgesamt verlassen täglich im Durchschnitt über 40.000 Lieferscheinpositionen das Logistikcenter. Der Versand erfolgt per Lkw, Schiff, Bahn oder Flugzeug, im Notfall auch per Expressdienst. Das Global Logistics Center beschäftigt rund 3100 Mitarbeiter. Für die Versorgung der Servicebetriebe in aller Welt sorgen die angegliederten 40 Großhandelsstandorte – darunter fünf deutsche Logistikcenter in Hannover, Köln, Nürnberg, Mainz und Reutlingen – mit einem auf den jeweiligen Markt abgestimmten Sortiment. (ampnet/jri)