Neuer Vertriebsdirektor bei Peugeot Deutschland

Florian Kraft ist seit 1. August 2020 Vertriebsdirektor bei Peugeot Deutschland. Er war zuvor mehrere Jahre in Führungspositionen bei Nissan tätig und verfügt über Vertriebserfahrung im In- und Ausland. Er übernimmt die Vertriebsdirektion von Haico van der Luyt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland, der die Position bislang in Doppelfunktion innehatte. Kraft berichtet an van der Luyt.

Florian Kraft stieg nach seinem Studium in Paris und Nancy als Assistant Manager bei Total Deutschland ins Berufsleben ein. Über Renault und Stationen in französischen Behörden kam Kraft zu Nissan, zuletzt beim Nissan Center Europe als Verantwortlicher für Netzwerkentwicklung und Kundenzufriedenheit. (ampnet/Sm)