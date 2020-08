Die Top Ten der Woche beim "Auto-Medienportal"

Die Zahl der Leser lag im Juli mit 219.969 beim „Auto-Medienportal“ und 26.501 bei „Car-Editors.Net“ wieder knapp unter der Marke von 250.000 – keine schlechte Zahl für einen Ferienmonat. Darüber hinaus spiegelten die knapp 400.000 Abrufe und Downloads von Texten, Fotos und Videos die Bedeutung der Portale als Online-Nachrichtenagenturen.

Das waren die Top Ten bei den 235.658 Text-Abrufen oder Downloads in der vergangenen Woche:



1. Fahrvorstellung Volkswagen ID 3: Hat hier noch jemand Zweifel?

2. Volkswagen: Schulden über Schulden – na und?

3. Fahrbericht Can-Am Spyder F3 S: Von Schnee- bis Batmobil

4. Airstream mit drei neuen Europamodellen

5. Praxistest Malibu I 430 LE: Gewogen und für zu schwer befunden

6. Porsche Panamera wird aggressiver und komfortabler

7. Fahrbericht Renault Zoe: Für eine Woche Arbeitsweg reicht es

8. Carlos Ghosns Sohn finanzierte die Flucht seines Vaters

9. Bei BMW steht jetzt das Klima an erster Stelle

10. Opel feiert 20 Jahre mit Winkelhock



162.910 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag eines vom Mercedes-AMG ganz vorn, bei den Videos eines vom Volkswagen ID 3. (ampnet/Sm)