Ferreiro sorgt für Gerechtigkeit bei Seat

José Manuel Ferreiro kümmert sich ab dem 1. August um den neu gegründeten Bereich Personal, Recht und Integrität bei Seat. Ferreiro bleibt gleichzeitig Justiziar bei der spanischen VW-Tochter. José Ferreiro war nach dem Jurastudium mit Referendarstationen in Frankfurt am Main und Madrid zunächst als Rechtsanwalt in einer deutsch-spanischen Wirtschaftskanzlei tätig. Seit 2012 ist der Unternehmensjurist bei Seat beschäftigt, zuletzt als Leiter Legal, GRC und Prozessorganisation. (ampnet/deg)