Vila übernimmt Marketing und Verkauf bei Nissan

Jordi Vila übernimmt zum 1. August 2020 als Divisional Vice President Marketing & Sales bei Nissan in Europa. In dieser Funktion verantwortet er den Vertrieb und das Marketing des operativen Hauptsitzes im französischen Montigny-le-Bretonneux. Vila folgt auf Roel de Vries, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt.

Vila arbeitet seit mittlerweile über 30 Jahren für Nissan. Als ein Befürworter der Elektrifizierung war er maßgeblich am Erfolg des vollelektrischen Leaf und e-NV 200 beteiligt. Angefangen als Export- und Area-Manager in Spanien, übernahm Vila anschließend verschiedene Aufgaben im Marketing und Vertrieb in den Niederlanden, Frankreich und Italien. 2017 wurde er zum Vizepräsidenten des Verkaufs bei Nissan Europe ernannt, von Juni bis Dezember 2019 leitete er die europäische Vertriebs- und Marketingabteilung. Nachdem er diesen Bereich zuletzt in der Nissan Region Asien und Ozeanien verantwortete, kehrt er nun nach Europa zurück. (ampnet/deg)