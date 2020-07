Mirko Sgodda folgt auf Ulrich Bastert

Mirko Sgodda (46) wird zum 1. Oktober Head of Marketing, Sales and Customer Services bei Daimler Buses. Der bisherige Leiter Compliance Trucks & Buses folgt auf den 60-jährigen Ulrich Bastert, der nach 35 Jahren im Daimler-Konzern in den Ruhestand geht. Ulrich Bastert trat 1985 in den Konzern ein und war in verschiedenen Führungsfunktionen im Nutzfahrzeuggeschäft tätig. Ab 2015 leitete er das Vertriebsgeschäft des Geschäftsfelds Daimler Buses.

Mirko Sgodda startete 2002 seine Daimler Karriere und war seitdem in verschiedenen Vertriebsfunktionen über alle Konzernmarken hinweg tätig. Von 2010 bis 2013 leitete Mirko Sgodda den Bereich Vertriebs­netzentwicklung bei Daimler Central & Eastern Europe, Africa and Asia (DCAA). 2013 übernahm er als Geschäftsleitungsmitglied den Bereich „Business Development“ bei Mercedes-Benz-Retail in Berlin. Seit 2017 ist er verantwortlicher Compliance Officer für die Geschäftsfelder Daimler Trucks & Buses im Bereich Integrity & Legal in Stuttgart. (ampnet/deg)