Bharat-Benz schafft seine Produktionsziele

Daimler India Commercial Vehicles (DICV) hat den ersten Produktionsmeilenstein der runderneuerten 35-Tonnen-Lkw-Baureihe (HDT) in Indien erreicht. Im zweiten Quartal lief im Werk in Chennai der 1000sten Bharat-Benz HDT vom Band. Im Januar 2020 hatte die Daimler-Tochter ihr Nutzfahrzeug-Portfolio vorgestellt, das die neue Emissionsnorm BSVI (gleichwertig mit Euro VI) erfüllt. Bisher wurden in Chennai über 1500 BSVI-konforme Lkw und Busse hergestellt. (ampnet/Sm)