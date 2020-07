Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Mehr als 490.000 Abrufe und Downloads zählten unsere Computer bei den Texten, Fotos und Videos – kein schlechter Wert für eine Ferienwoche. Die Abrufe bleiben auf einem hohen Niveau, mit deutlichem Schwerpu8nkt bei den Exklusivartikeln, wie unsere Top Ten zeigen.

Bei den genau 257.767 abgerufenen oder heruntergeladenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Händlerpremiere Alfa Romeo Giulia GTA-m: Leichtes Vorzeigemodell

2. Megatrend Reisemobil: Last Minute und All Inclusive, aber wo übernachten?

3. 24 Meter Röhre fürs Reisen mit Schallgeschwindigkeit

4. Fahrbericht Audi e-Tron Sportback S: Tesla-Feeling ohne Reue

5. Fahrvorstellung Opel Insignia: Mehr Licht und weniger Verbrauch

6. Alle Oldtimerschätze kommen ans Licht

7. Vorstellung: Knaus-Tabbert mit vielen Neuheiten

8. Road Rocket mit sieben Motoren zu 1419 PS

9. Hyundai-Driving-Experience: Der leichte Weg aus der Mausefalle

10. Ford bietet Größe und rustikalen Charme



232.374 Mal lieferte in der vergangenen Woche unser Servewr Fotos oder Videos alsa Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos lag das vom Ford Mach E-1400 mit den sieben Motoren vorn, bei den Fotos eines von der Alfa Giulia GTA-m. (ampnet