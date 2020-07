Skoda spendiert Diesel mehr Hubraum

Skoda erleichtert beim Superb den Einstieg in die Dieselmotorisierung mit Direktschaltgetriebe und dem neuen 2,0 TDI mit 122 PS (90 kW). Der Motor ersetzt den 1,6 TDI. Darüber hinaus stattet der Hersteller sein Topmodell ab sofort mit Infotainmentsystemen auf Basis der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens (MIB III) aus. Sie verfügen über die digitale Sprachassistentin Laura und drahtlose Wireless Smart-Link-Technologie. Der aufgewertete Superb ist ab sofort bestellbar.

Der 2,0 TDI mit dem Sieben-Gang-Direktschaltgetriebe erfüllt die Abgasnorm Euro6d. Er kann mit den Ausstattungslinien Active und Ambition kombiniert werden. Der Einstiegspreis für die Active-Limousine liegt bei 31.963 Euro, für den Ambition bei 35.014 Euro. Bei den Kombis kostet der Active 32.938 Euro und der Ambition 35.872 Euro.



Jeder Superb besitzt ab sofort ein Lederlenkrad zwei Speichen und Multifunktionstasten. Nur die Sportline-Ausführung erhält weiterhin ein Drei-Speichen-Lenkrad. Ebenfalls jetzt serienmäßig an Bord: der digitale Radioempfang DAB+ und das Musiksystem Swing. Die auf Wunsch verfügbaren Infotainmentsysteme basieren jetzt auf der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens mit Sprachassistenz Laura und Wireless Smart-Link-Technologie.



Für die Ausstattungslinie Premium Edition stehen die Assistenzsystempakete Traveller und Traveller Plus zur Wahl. Traveller bündelt die Funktionen verschiedener Systeme wie der prediktive und adaptive Abstandsassistent, Verkehrszeichenerkennung sowie der adaptive Spurhalteassistent. Bei Modellen mit beheizbarem Lenkrad können die Traveller-Systeme sogar erkennen, wenn der Fahrer einen medizinischen Notfall erleidet: Das Assistenzsystem prüft während der Fahrt, ob er mindestens alle 15 Sekunden das Lenkrad berührt oder möglicherweise die Kontrolle über das Auto verloren hat. Bleibt eine adäquate Reaktion aus, aktiviert der Notfallassistent die Warnblinkanlage und bringt das Fahrzeug kontrolliert zum Stehen. Traveller Plus beinhaltet zusätzlich den Spurwechsel- und Parklenkassistent. (ampnet/Sm)