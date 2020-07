FCA und Waymo machen Nutzfahrzeuge selbständig

Fiat Chrysler Automobile (FCA) und Waymo entwickeln und erproben gemeinsam leichte Nutzfahrzeuge in den Klassen eins bis drei. So soll auch die Technologie Waymo Driver in die Plattform des Transporters Ram Pro Master integriert werden - ein Transporter, der auf dem europäischen Fiat Ducato basiert. Für Autonomes Fahren auf Level 4 kooperiert der Automobilkonzern ebenfalls exklusiv mit Waymo für alle Konzernmarken.

Die erste Partnerschaft mit Waymo in der Automobilwelt ging FCA im Jahr 2016 ein. Die Zusammenarbeit brachte unter anderem den zum Autonomen Fahren auf Stufe 4 fähigen Chrysler Pacifica Hybrid hervor. Die fahrerlosen Minivans sind heute in mehreren Städten in den USA unterwegs. (ampnet/deg)