Toyota-Hybride machen die dritte Million voll

Der japanische Automobilkonzern Toyota meldet das dreimillionste verkaufte Hybridfahrzeug in Europa. Das Jubiläumsfahrzeug wurde in der vergangenen Woche in Spanien übergeben - ein Corolla GR Sport. Weltweit hat Toyota bisher 15 Millionen Fahrzeuge mit Hybridmotor verkauft. Jeder zweite in Europa verkaufte Toyota und Lexus verfügt über einen Hybridantrieb. In Westeuropa beträgt der Hybridanteil sogar 63 Prozent. (ampnet/deg)