Skoda simuliert neue Roboter-Arbeitsstationen

Um eine neue Roboter-Arbeitsstation im Komponentenwerk Vrchlabí erfolgreich zu installieren und einzubinden, kam bei Skoda ein digitaler Zwilling zum Einsatz. So war es möglich, vorab sämtliche Abläufe und Szenarien mithilfe digitaler Simulation durchzuspielen. Die Dauer der operativen Projektumsetzung fiel dadurch nach Unternehmensangaben um drei Wochen kürzer aus.

Mit einer Taktzeit von weniger als 30 Sekunden werden an der neu eingerichteten Arbeitsstation von Robotern zweimal vier Lagerkomponenten in ein Getriebe eingesetzt. Vorab kam mit dem digitalen Zwilling ein 3D-Modell der Arbeitsstation zum Einsatz. Dieses bildet neben den Roboterarmen und der Logik, die den Sensoren zugrunde liegt, auch die Sicherheitsvorrichtungen in der Software nach. Damit ließen sich 40 Quadratmeter Produktionsfläche sparen und die Taktzeit der Roboter optimieren. (ampnet/deg)